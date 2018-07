Schützenfest : Vielanker kürten ihre Majestäten

Königswürde der Vielanker Schützen für Isabel Faust und Ulrike Grimm

von Michael Seifert

06. Juli 2018, 05:00 Uhr

Spannende Wettkämpfe lieferten sich die Vielanker Schützen – ganz im Zeichen des Schießsports wurden kleine Wettkämpfe im Kleinkalibergewehr, Luftgewehr und Bogenschießen wie auch mit der Miniarmbrust für die Besucher aus Nah und Fern durchgeführt. Beim KK-Gewehr belegte Gerd Baack den ersten Platz. Bei der Armbrust Steffan Töpfer, beim Luftgewehr Ritchert Wacker und bei der erstmaligen Sonderklasse für Schützen holte sich Hans-Jürgen Rossow den heiß umkämpften Pokal des Erstplatzierten. Neben den Wettkämpfen sorgten die Vielanker Schützen, um den Vorsitzenden Robert Latza, für einen bunten kurzweiligen Tag. Es gab eine Hüpfburg, Kinderschminken und ein Kasperletheater für die Kleinen, Kutschfahrten durch die Lübtheener Heide, ein reich gedecktes Kuchenbuffet der Schützenfrauen, Info- und Mitmachstände der regionalen Fischerei und der Woosmerhofer Landerzeuger. Ute Hinz aus Vielank, die das richtige Gewicht eine Ferkels schätzte, gewann das von den Landerzeugern gesponserte Tier. Sie bekam das Ferkel gleich nach Hause geliefert.

Bei strahlenden Sonnenschein krönten die Vielanker Schützen Ulrike Grimm zur neuen Königin, bevor es mit einem 100 Mann starken Schützenausmarsch durch den schönen Ort ging. Begleitet wurden die Schützen von zahlreichen Vereinen, Gilden und Zünften aus MV, Niedersachsen und Brandenburg. Der Fanfarenzug des SV Parchim und die Böllerschützen durften natürlich als lange Freunde des Vereins nicht fehlen. Zwischendurch gab es neben dem Stopp bei der Königin zum Frühstück noch weitere kleine Pausen im Ort verteilt. Die Familien Heitmann, Mainke und Schwerk sorgten hier für das leibliche Wohl mit kühlen Getränken. Der Vorsitzende sagte, „es werden den Ehrenamtlern immer mehr und immer größere Steine in den Weg gelegt. Es scheint so, als wolle die Obrigkeit alles langsam sterben lassen.“ Aber was wäre ein gemeinnütziger Verein ohne die Unterstützung von außen. Denn die Veranstaltung wurde neben vielen privaten Spendern auch vom Landkreis Ludwigslust, Fachdienst Kultur und Sport, der Ehrenamtsstiftung MV, dem Landessportbund MV, der Town & Country Stiftung und der Stiftung „Süße Hilfe“ unterstützt.

Denn das Event galt auch als Auftaktveranstaltung für das Projekt Alternativer Schulsport, das der Verein durchführt. Hier können interessierte Schüler alternativ den Schießsport als Schulsport im Bereich Bogenschießen und Luftgewehr wie auch Lasergewehrschießen ausüben und sich so mehr austesten. Denn über das Projekt wurden zwei Lasergewehre und eine Laserpistole neu angeschafft. Mit diesen Sportgeräten können Kinder schon ab sechs Jahren sorglos trainieren und auch an Wettkämpfen bundesweit teilnehmen.