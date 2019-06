Ludwigslust : Verkaufen auf dem Flohmarkt

von svz.de

12. Juni 2019, 11:15 Uhr

Für den 5. Ludwigsluster Familienflohmarkt, der am Sonntag, 16. Juni, im Rahmen des Lindenfestes stattfindet, werden noch private Anbieter gesucht. In der Zeit von 13 bis 16 Uhr kann alles verkauft oder verschenkt werden, was Kindern und Familien Freude bereitet. Das können unter anderem Kinderkleidung, Spielzeuge und Spiele, Kinderwagen oder andere nützliche Dinge sein.

Wer etwas verkaufen möchte, kann sich bei Manuela Ulrich von der Stadtverwaltung unter Telefon 03874 / 526243 oder per Mail an manuela.ulrich@ludwigslust.de melden. Standgebühren werden nicht erhoben.