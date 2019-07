von svz.de

Es geht um Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung. Der Betreuungsverein Südwest Mecklenburg lädt für Mittwoch, dem 31. Juli, von 9 bis 11 Uhr zur nächsten Sprechstunde in das Zebef am Alexandrinenplatz in Ludwigslust ein.

Wie der Verein weiter informiert, findet im August in Neustadt-Glewe keine Sprechstunde statt.