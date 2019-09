Ludwigslust : Velo Classico: Schlossstraße wird gesperrt

Velo Classico: Schlossstraße wird gesperrt

von Onlineredaktion pett

05. September 2019, 05:00 Uhr

Vom 14. bis 15. September regiert wieder das Fahrradfahren in der Stadt. Die Velo Classico lädt auch internationale Gäste in die Lindenstadt ein. Aufgrund der Starts der Touren wird es zur Sperrung der Schlossstraße zwischen dem Kreisverkehr Alexandrinenplatz und der Kanalstraße vom 14. September, 6 Uhr, bis 15. September, 24 Uhr kommen. Die Umleitung wird ausgeschildert sein. Auch in Kummer kommt es zur Sperrung des Molkereiweges, nach dem Abzweig von der Schulstraße, am 15. September von 6 bis 15 Uhr.