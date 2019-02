Ludwigslust : Übers Träumen und Trödeln im Leben

Am 28. Februar ist sie um 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Ludwigslust, Schlossfreiheit 9, zu Gast und berichtet vom Trödeln, Träumen und Mutig sein.

06. Februar 2019, 09:20 Uhr

Wenn der Stress Überhand nimmt, kann einem buchstäblich die Luft ausgehen. Die Aufgaben scheinen von Tag zu Tag zuzunehmen und die Zu-Erledigen-Listen wachsen an. Das „Funktionieren“ trainieren Menschen lebenslang, aber das Anhalten, Träumen, Zur-Ruhe-Finden gehört nicht selbstverständlich auf den Übungsplan. Doris Bewernitz kennt die Erfahrung, sich zwischen den vielen Terminen wie verloren zu fühlen. Sie erzählt, wie sie das „Geheimnis der Langsamkeit“ für ihr Leben entdeckt hat. Am 28. Februar ist sie um 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Ludwigslust, Schlossfreiheit 9, zu Gast und berichtet vom Trödeln, Träumen und Mutig sein.

Ihr Weg führt in verschiedene Momente der eigenen Lebenserfahrung, in denen die Zeit eine andere Qualität gewonnen hat. Ihre Geschichten inspirieren, sich auf die eigene Lebenskraft zu besinnen, und machen Mut, die Zeit des eigenen Lebens selbst in die Hand zu nehmen. Geboren ist Doris Bewernitz in Lübz, lebt jetzt als freie Schriftstellerin in Berlin.