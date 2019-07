Neu Kaliss : Über Landwirtschaft und Klimaschutz

von Sabrina Panknin

Wie wirtschaftet heute der Landwirt? Diese Frage wurde in einem kurzen Film beantwortet. Zugehört haben rund 150 Landbesitzer aus der Region rund um Neu Kaliß. Jährlich treffen sich die Landbesitzer beziehungsweise die Verpächter von Ackerflächen im Forsthof Neu Kaliß. „Seit 15 Jahren findet das Landbesitzeressen statt“, sagt Simone Schult, die ebenfalls vor Ort in Neu Kaliß war. Auch Detlef Schult – selbst Landwirt – informierte die Gäste über die Landwirtschaft, aber auch darüber, was heute für den Klimaschutz seitens der Bauern alles getan wird. „Auch unser Bürgermeister, Herr Thees, war da“, erzählt Simone Schult.

Aus Polz, Schmölen, Neu Kaliß... kamen die Landbesitzer zum Treffen. In gemütlicher Runde wurde sich ausgetauscht. Für Essen, Getränke und die Bewirtung sorgte an diesem Tag die Bäckerei Görlitz – unter anderem mit einem mobilen Backofen. Jeder Gast konnte so ein frisch gebackenes Brot als Gastgeschenk mit nach Hause nehmen.