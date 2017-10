vergrößern 1 von 1 1 von 1

von kahe

erstellt am 15.Okt.2017 | 19:39 Uhr

Vermutlich wegen eines technischen Defekts war gestern Vormittag gegen 11 Uhr in Warlow ein Traktor während der Fahrt in Brand geraten. Das Fahrzeug hatte zwei Anhänger mit Mais geladen. Die herbeigerufenen Feuerwehrkräfte konnten den Brand unter Einsatz von Atemschutzgeräten löschen. Am Traktor und den Anhängern entstand ein Sachschaden von ungefähr 30 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.