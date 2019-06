von svz.de

11. Juni 2019, 10:55 Uhr

Abwechslung in den Ferien mit der Kramserei. Am 5. Juli gibt es in dem kleinen Kulturzentrum einen Kinder-Workshop Töpfern. Beginn 14 Uhr. Weitere Ferien-Workshops folgen am 18. und 19. Juli auf dem Hof der Kramserei. Dann können die Kinder gemeinsam mit Benno aus Neustadt-Glewe ein Baumhaus bauen. Informationen unter Telefon 038754 / 229860.