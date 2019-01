Ludwigslust : Tödlicher Sog am Bahngleis

18-Jähriger starb bei Unfall an der Bahnstrecke Hamburg-Berlin nahe Weselsdorf

von Onlineredaktion SVZ

28. Januar 2019, 12:39 Uhr

Der tödliche Bahnunfall bei Weselsdorf – die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das in solchen Fällen üblich ist. Sprecher Klaus Wiechmann von der Polizeiinspektion Ludwigslust: „Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen.“

Der Unfall hatte sich offenbar am frühen Sonntagmorgen an der Bahnstrecke Berlin-Hamburg nahe Weselsdorf ereignet. Dabei war ein aus dem nordafrikanischen Marokko stammender Mann ums Leben gekommen. „Der Mann war nach ersten Erkenntnissen im Dunkeln zu Fuß an den Bahngleisen unterwegs. Wir schließen nicht aus, dass er durch den Sog eines vorbeifahrenden Zuges erfasst und dabei vermutlich gegen den Zug oder auf den Boden geschleudert wurde“, so Klaus Wiechmann gestern Mittag auf SVZ-Anfrage.

Das Unfallopfer starb demnach unmittelbar nach dem Unglück durch die erlittenen schwersten Kopfverletzungen.

Der Lokführer des betreffenden Zuges hatte laut bisherigen Erkenntnissen den Vorfall nicht bemerkt und war weitergefahren. Erst der Lokführer eines nachfolgenden Zuges entdeckte den leblosen Mann am Bahngleis und alarmierte die Rettungskräfte.

Bei dem verunglückten Marokkaner handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen Mann ohne festen Wohnsitz. Polizeisprecher Klaus Wiechmann: „Das eingeleitete Todesermittlungsverfahren soll jetzt die Hintergründe des Vorfalls aufklären. So geht es darum zu ermitteln, mit welchem Zug der Unfall geschah.“ Außerdem war zunächst auch unklar, warum der Marokkaner zu nächtlicher Zeit zu Fuß an den Bahngleisen unterwegs war. Wie Polizeisprecher Klaus Wiechmann am Montagmittag sagte, gehe man von einem tragischen Unglücksfall aus.

Nachdem der Verunglückte entdeckt worden war, wurde die betreffende Strecke am Sonntagmorgen von 1.45 bis vier Uhr gesperrt und der Bahnverkehr umgeleitet. Davon waren in dieser Zeit insgesamt fünf Züge betroffen.