Dömitz : Tischlerei in Flammen

In Dömitz brennt eine Tischlerei sowie ein angrenzendes Lager. B 195 gesperrt

von svz.de

01. November 2018, 06:29 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag ist gegen 2 Uhr eine Tischlerei in Dömitz in Brand geraten. Von dort griffen die Flammen auf ein als Lager genutztes angrenzendes Gebäude über.

Die sieben eingesetzten Feuerwehren aus dem Umkreis konnten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Wohngebäude verhindern. Zur Sicherheit waren dennoch zunächst acht Bewohner aus diesen Gebäuden evakuiert worden.

Personen wurden nicht verletzt. Zum Sachschaden liegen noch keine Schätzungen vor.

Der Kriminaldauerdienst Ludwiglust übernahm die ersten Ermittlungen zur Brandursache.

Während der noch anhaltenden Löscharbeiten kam und kommt es zur Vollsperrung der B 195 in der Ortslage Dömitz. Deren Dauer kann zur Zeit nicht benannt werden.