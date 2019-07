Neustadt-Glewe : Tagesausflug nach Ratzeburg

von svz.de

22. Juli 2019, 07:39 Uhr

Die Kirchengemeinden Neustadt-Glewe und Brenz wollen mit Interessierten eine Busfahrt nach Ratzeburg unternehmen. Diese soll am Sonnabend, 24. August, stattfinden.

Auf dem Programm stehen eine Kirchenführung in der Garnisonkirche St. Petri am Markt Ratzeburg, der Besuch des Ernst-Barlachmuseums mit Führung, Mittagessen sowie eine zweistündige Schifffahrt auf dem Ratzeburger See mit Kuchengedeck an Bord. Die Rückfahrt ist für 16.30 Uhr geplant.

Wer mitfahren möchte nach Ratzeburg, kann sich bei Pastorin Silke Draeger unter der Telefonnummer 038757 / 22557 sowie per E-Mail an neustadt-glewe@elkm.de bis zum 2. August anmelden.