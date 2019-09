Start in den Berufsalltag

22 Menschen mit Handicap nehmen Tätigkeit in den Lewitz-Werkstätten auf

von Onlineredaktion pett

03. September 2019, 05:00 Uhr

Lange haben die jungen Frauen und Männer auf diesen Tag gewartet. Seit gestern lernen sie ihren künftigen Arbeitsplatz, die Lewitz-Werkstätten, kennen. Die 22 Mitarbeiter mit Handicap absolvieren dort als sogenannte „Teilnehmer im Eingangsverfahren“ ihre Ausbildung. „In den Berufsbildungsbereichen in Parchim, Spornitz und Ludwigslust wird sich in den kommenden Wochen und Monaten ein Bild vom individuellen Leistungsvermögen jedes Einzelnen gemacht“, erklärt Anja Wegner, die Bereichsleiterin für den begleitenden Dienst, berufliche Bildung und Förderung. „In der Regel beginnt für sie anschließend eine zweijährige Ausbildung mit einem Abschluss-Zertifikat.“

Im Anschluss wird entschieden, welche Art des beruflichen Werdeganges in Angriff genommen wird: Ein Arbeitsplatz in den Lewitz-Werkstätten, ein Außenarbeitsplatz als Werkstätten-Mitarbeiter in einem anderen Betrieb. Oder gar die Aufnahme einer Arbeit auf dem sogenannten freien Markt.