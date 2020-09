Grabow : Stadt vom Müll befreit

Grabower Bürger trafen sich zu gemeinsamer Aufräumaktion

von Dénise Schulze

15. September 2020, 05:00 Uhr

Gemeinsam gegen den Müll hieß es am Wochenende in Grabow. Die Stadt hatte zu einer Aufräumaktion aufgerufen, und viele freiwillige Helfer waren gekommen. In der Innenstadt, am Hafen, im Wald und sogar auf der Elde wurde Müll gesammelt, um die Stadt wieder ein Stück sauberer zu machen.

Neben Bürgern aus der Stadt und Mitarbeitern vom Bauhof half auch die Freiwillige Feuerwehr Grabow bei der Aktion mit. Mit einem Schlauchboot sammelten sie Müll an der Alten Elde und aus dem Wasser. Auch Bürgermeisterin Kathleen Bartels packte kräftig mit an. Und die fleißigen Helfer der Aktion „Grabow räumt auf“ hatten allerhand zu tun. Wie Nele Dreyer von der Stadtverwaltung Grabow mitteilt, wurden insgesamt zehn Kubikmeter Müll, 780 Kilogramm Schrott und 33 Altreifen eingesammelt. Die Stadtverwaltung bedankt sich bei allen fleißigen Helfer, die dazu beigetragen haben, die Stadt vom Müll zu befreien und sie dadurch wieder ein Stück schöner gemacht haben.