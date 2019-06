Neustadt-Glewe : Sprechstunde zur Vorsorge

von svz.de

11. Juni 2019, 10:52 Uhr

Christine Lübbe vom Betreuungsverein Südwest Mecklenburg führt jeden zweiten Mittwoch im Monat eine Sprechstunde im Haus der Begegnung in Neustadt-Glewe durch. Am morgigen Mittwoch ist es dann wieder soweit. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr können interessierte Bürger bei ihr Informationen zum Betreuungsrecht, zu Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung erhalten.