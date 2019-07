Balow : Sport und Spiel beim Parkfest

von Dénise Schulze

03. Juli 2019, 08:58 Uhr

Sport, Spiel und Spaß heißt es am Wochenende in Balow. Am Sonnabend, 6. Juli, findet das Sport- und Parkfest statt. Der Tag startet um 9.30 Uhr mit einer Fahrradtour für Jedermann, Treffpunkt ist vor dem Kuk. Um 11 Uhr findet ein Fußballturnier für Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren statt. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr können sich die kleinen Besucher auf einem Bauspielplatz vergnügen, Wikingerkarussell fahren oder sich schminken lassen.

Um 13 Uhr beginnt das Volleyballturnier für Freizeitteams (Anmeldung unter 0162/ 1363802). Ab 13 Uhr spielt außerdem die Grabower Blasmusik, ehe um 15 Uhr zum Kaffee ins Kuk eingeladen wird. Zum Ausklang des Parkfestes beginnt um 21 Uhr die Disco mit Markant im Kuk.