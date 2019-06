Zwischen Schlaflosigkeit und Erstaunen

13. Juni 2019, 11:34 Uhr

Dem einen raubte das Gewitter den Schlaf. Der andere genoss das Naturschauspiel am Himmel über Westmecklenburg. Hunderte Blitze zuckten in der Nacht zu gestern durch die Nacht – in allen erdenklichen Größen und Formen. Begleitet wurden sie von Donnergrollen und Regen.