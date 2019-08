von svz.de

16. August 2019, 05:00 Uhr

Zur Sozialberatung lädt der Ortsverband Ludwigslust des Sozialverbandes VdK MV am 22. August in das Mehrgenerationenhaus am Alexandrinenplatz 1 ein. In der Zeit von 9 bis 11 Uhr gibt es hier Informationen zu Rente, Grundsicherung und Schwerbehinderung.