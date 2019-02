Boizenburg : Sozialberatung in Boizenburg

von Onlineredaktion SVZ

22. Februar 2019, 05:00 Uhr

Der Ortsverband Boizenburg/Zarrentin des Sozialverbandes VdK Mecklenburg-Vorpommern bietet am Mittwoch, 27. Februar, eine kostenlose allgemeine Sozialberatung an. Ratsuchende können sich an diesem Tag von 12.30 bis 14.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses über Themen wie Rente, Grundsicherung (Hartz IV), Schwerbehinderung und Pflegeversicherung informieren. Der Sozialverband VdK Deutschland ist mit 1,9 Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband Deutschlands.

Immer am vierten Mittwoch des Monats führt der VdK-Ortsverband Boizenburg/Zarrentin die kostenlose allgemeine Sozialberatung durch. Die nächsten Termine: 27. März und 24. April.