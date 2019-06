Ludwigslust : Sozialberatung im Zebef

VdK lädt dazu am 27. Juni ab 9 Uhr in das Mehrgenerationenhaus ein

von Onlineredaktion pett

20. Juni 2019, 12:52 Uhr

Der Ortsverband Ludwigslust des Sozialverbandes VdK MV bietet an 27. Juni wieder eine kostenlose allgemeine Sozialberatung im Zebef am Alexandrinenplatz 1 an. Von 9 bis 11 Uhr bekommen Ratsuchende hier Antworten auf Fragen zur Rente, Grundsicherung (Hartz IV), Schwerbehinderung, und Pflegeversicherung. Der VdK-Ortsverband Ludwigslust organisiert immer am vierten Donnerstag des Monats von 9 bis 11 Uhr im Zebef seine Sozialberatung. Der nächste Termin ist der 25. Juli.

Der VdK in Deutschland ist mit nahezu zwei Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband Deutschlands und gilt als Interessenvertretung der Mitglieder gegenüber der Politik. Er engagiert sich für soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und gegen soziale Benachteiligung. Alle Bürger werden kostenlos beraten. Der VdK vertritt seine Mitglieder auch juristisch vor Behörden und Sozialgerichten.