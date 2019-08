Grabow : Sommerangeln mit Onkel Bräsig

von svz.de

Der Angelverein „Onkel Bräsig“ Grabow führt am Sonntag, dem 18. August, sein auf Grund der Witterung im Juni ausgefallenes Sommerangeln an der Elde durch. Treffpunkt ist an den drei Birken in Richtung Fresenbrügge. Eintragen in die Liste kann sich jeder in der Zeit von 05.30 Uhr bis 05.45 Uhr.

Geangelt wird an diesem Tag von 6 Uhr bis 9.30 Uhr. Ab 9.45 Uhr findet dann die Auswertung bei einem kleinen Imbiss statt. Der Vorstand lädt zu dieser Veranstaltung alle Mitglieder recht herzlich ein.