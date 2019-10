Ludwigslust : So werden Minihäuser gebaut

Unternehmen im Gewerbegebiet „Dohlsche Tannen“ öffnen ihre Tore: Auch Schulklassen nutzen Chance für Berufsorientierung

von Tina Wollenschläger

18. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Ein tiefer Atemzug. Riecht wie frisches Heu. Ist es aber nicht. „Das ist Hanf, wo ihr gerade eure Nase hineintaucht“, erklärt Benjamin Glowatzky, während er die 10 a der Lübtheener Lindenschule durch die Werkhalle von Tiny Houses Wendland führt. Er zeigt den Schülern, wie ein autarkes fahrbares Häuschen gebaut wird. Und die Schüler sind begeistert. „Das ist besser als nur Theorie“, sagt Justin.

Der 17-Jährige nutzt gemeinsam mit seinen Klassenkameraden die Aktion „Unternehmen stellen sich vor“, um sich die Produktion in den Werkhallen anzusehen und sich über die Ausbildungsmöglichkeiten der lokalen Betriebe zu informieren – allerdings schon mittags. Auch die AWT -Lehrerin der Lindenschule ist begeistert und das nicht nur wegen des Shuttle-Service, den die Verkehrsgesellschaft VLP auch für die Lübtheener Schüler möglich gemacht hatte. „Das ist wirklich eine gute Gelegenheit“ – obwohl fast all ihre Schüler schon konkrete Vorstellungen hätten, wie es nach der Schule weitergehen soll. Insgesamt waren rund 160 Schüler aus Grabow, Ludwigslust und Lübtheen zu Gast.

Auch Benjamin Glowatzky ist zufrieden. Die Firma war zum ersten Mal dabei. Das Interesse der Jugendlichen war groß: Welchen Beruf muss ich erlernen, um so ein Häuschen zu bauen? Welchen Schulabschluss brauche ich dafür? „Wir hatten schon Anfragen für Praktika“ – ein gelungenes Debüt.

Am gestrigen Donnerstag öffneten zum sechsten Mal Ludwigsluster Unternehmen ihre Tore: diesmal im Gewerbegebiet „Dohlsche Tannen“.

„Diese Veranstaltung ist aber nicht nur für Schüler gedacht“, sagt Henrik Wegner, Wirtschaftsförderer der Stadt Ludwigslust. „Sie fördert auch die Identifikation mit den ansässigen Unternehmen.“ Und er muss es ja wissen, schließlich hat er sich dieses Konzept mal ausgedacht.

Auch Max und Ursula Buchholz sind gekommen. Die Senioren suchen keine Lehrstelle: „Wir wollten uns ansehen, wo unser Großneffe jetzt arbeitet.“ Und schon geht es für die beiden in einer Führung bei der Firma Siegmund Henning Anlagentechnik vorbei an Laser, Kantbank, Drehbank und Fräse – der Weg des Metalls in der Firma bis zur fertigen Förderschnecke.

„Es ist spannend zu sehen, wie sich der Beruf mit der Zeit verändert hat“, sagt Willfried Bahnemann. „Ich habe meine Lehre damals bei Schlosser Villert aus Ludwigslust gemacht.“ Das Interesse habe er nie verloren. Deshalb besucht er diese Veranstaltung jedes Jahr gern.