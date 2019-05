Ludwigslust : Senioren fahren nach Hannover

von svz.de

28. Mai 2019, 07:26 Uhr

Nachdem die Senioren-Interessengruppe Ludwigslust kürzlich eine Tagesfahrt nach Berlin und zum Müggelsee durchführte, stehen nun die nächsten Veranstaltungen bevor. Am 12. Juni geht es auf eine Tour nach Hannover, wo am Nachmittag Schloss Marienburg besichtigt und damit ein Stück hannoversche Zeitgeschichte erlebt wird. Der dritte Jahrestag der Umbenennung der Interessengruppe wird am 24. Juli in der Orangerie begangen.

Die für den 19. Juni geplante Veranstaltung mit dem Besuch des Bürgermeisters entfällt, da sie schon im April stattfand, informiert abschließend der Vorsitzende der Gruppe, Alfred Jueg.