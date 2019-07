Ludwigslust : Selbsthilfegruppe trifft sich an neuem Ort

von svz.de

22. Juli 2019, 07:37 Uhr

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe Parkinson Ludwigslust steht bald wieder bevor. Noch einmal wollen die Organisatoren darauf hinweisen, dass das Treffen am Mittwoch, 24. Juli, um 14 Uhr stattfindet und zwar in den Räumlichkeiten des Behindertenverbandes Ludwigslust. Dieser ist umgezogen und befindet sich jetzt im Ludwigsluster Ortsteil Techentin – Am Umspannwerk 8. Auf dem dortigen Gelände war einst die Liegenschaft des Technischen Hilfswerkes untergebracht. Ganz fertig mit dem Umbau ist der Behindertenverband noch nicht.