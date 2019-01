von svz.de

10. Januar 2019, 08:34 Uhr

Bezüglich des Kaffeeklatsches des SPD-Landtagsabgeorndeten Dirk Friederiszik gibt es eine kleine Änderung. Die Veranstaltung findet am Montag, 14. Januar, um 14.30 Uhr in Neustadt-Glewe statt. Allerdings nicht in der Begegnungsstätte, sondern im Jugendclub in der Turnhalle, Zur Kuhdrift 1. Um vorherige Anmeldung im Büro wird unter der Nummer 03874 / 47290 gebeten.