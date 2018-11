Grabow : Schulleiterin auf Schulhof attackiert

In Grabow ist am Dienstagmorgen die Schulleiterin einer regionalen Schule von einem 35-jährigen Mann attackiert worden.

06. November 2018, 10:20 Uhr

Der Tatverdächtige soll die Frau gegen 7.20 Uhr auf dem Schulhof geschlagen und getreten haben. Daraufhin war der Tatverdächtige zunächst geflohen.

Er konnte wenig später im Umfeld der Schule von der Polizei festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete der Verdächtige Widerstand, wobei ein Polizeibeamter im Gesicht leicht verletzt wurde. Der 35-Jährige befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam.

Schulleiterin in ärztlicher Behandlung

Die Schulleiterin hat sich nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung begeben. Das Motiv der Tat ist derzeit noch unklar. Offenbar soll der Tatverdächtige, der vor vielen Jahren selbst Schüler dieser Einrichtung gewesen sein soll, das Schulgelände am Dienstagmorgen betreten haben. Die Direktorin habe ihn daraufhin angesprochen und ihn vom Schulgelände verweisen wollen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 35-Jährige psychisch auffällig sein. Die Ermittlungen dauern an.