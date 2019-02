Ludwigslust : Schnellste Jugendwehr

Kreisausscheid findet am 22. Juni in Sternberg statt

von svz.de

26. Februar 2019, 08:54 Uhr

Welche Jugendfeuerwehr ist die schnellste im Landkreis Ludwigslust-Parchim? Das wird sich am 22. Juni bei Wettbewerben in Sternberg zeigen. Gerechnet wird mit knapp über 30 Mannschaften, wie SVZ vom Monika Hildwein, Mitarbeiterin im Kreisfeuerwehrverband mit Sitz in Hagenow, erfuhr.

Bereits im vergangenen Oktober fand an gleicher Stätte in Sternberg der Kreisausscheid der Erwachsenen statt. „Dafür haben wir viel Lob erhalten“, so der stellvertretende Amtswehrführer Mathias Ohms. Das mit den Jugendwehren werde noch eine andere Nummer, verkündet Ohms. Denn bei Jugendwettkämpfen werden noch mehr Helfer benötigt.

Der Ausscheid der Jugendwehren im Landkreis findet jährlich statt und „geht reihum. 2018 waren wir in Neustadt-Glewe, das Jahr davor in Goldberg“, so Hildwein. „Und wir kommen gerne. Sternberg hat uns bei den Erwachsenen sehr gut gefallen, es ist ein toller Wettkampfplatz“, fügt sie hinzu.

Vor einem möglichen Start in Sternberg müssen die Jugendfeuerwehren durch die Qualifikation beim jeweiligen Amtsausscheid.