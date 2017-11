Ludwigslust : Schäden auf Schlossplatz im Fokus

vergrößern 1 von 1 Foto: Kathrin Neumann 1 von 1

von Kathrin Neumann

erstellt am 13.Nov.2017

Wer mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator unterwegs ist, hat es auf dem Ludwigsluster Schlossplatz nicht leicht. Das Pflaster, das an einigen Stellen auch noch Löcher und Lunken aufweist, verlangt einem einiges ab. Jetzt will die Stadt das Areal umgestalten. Allerdings sind diesem Vorhaben Grenzen gesetzt. Zusätzliche, besser begehbare Laufbänder wird es – anders als vielleicht von manchem Ludwigsluster erhofft – nicht geben können. „Das hat der Denkmalschutz bereits deutlich gemacht“, erklärte Jens Gröger, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Tiefbau bei der Stadtverwaltung, auf SVZ-Anfrage. Derzeit ist eine denkmalpflegerische Zielstellung in Arbeit, die zum einen die Mängel des Platzes aufzeigt, zum anderen Maßnahmen daraus ableitet. „Um 1990 hat es zum Beispiel Bauarbeiten gegeben, nach denen der Oberflächenschluss nicht geglückt ist“, erklärte Jens Gröger. „Und vor der Alten Wache gibt es eine unbefestigte Fläche.“ Im Bereich der vorhandenen Fahrgassen soll das Pflaster punktuell ausgebessert, Lunken beseitigt werden. Um solche schadhaften Stellen identifizieren zu können, hatte es sogar eine Drohnenbefliegung gegeben. „Aber rund 70 bis 80 Prozent der Fläche werden wir nicht anfassen“, so Gröger. „Der Schlossplatz hat eine so schöne historische Struktur mit dem noch in Reihe gepflasterten Katzenkopfpflaster, das größtenteils bereits seit rund 200 Jahren liegt.“

Im Dezember soll die denkmalpflegerische Zielstellung fertig sein. Anschließend will Jens Gröger den Stadtvertretern und anderen Ludwigslustern die Ergebnisse und Ideen rund um die Schlossplatzumgestaltung präsentieren. Im nächsten Jahr soll dann auch mit der Bauplanung begonnen werden. 30 000 Euro sollen laut Vorschlag der Stadtverwaltung dafür in den Haushaltsplan für 2018 eingestellt werden. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen möglichst 2019 beginnen.

Im kommenden Jahr könnten die Bauarbeiten an der westlichen Schlossfreiheit beginnen, die ursprünglich schon für dieses Jahr vorgesehen waren. Doch die Stadt konnte die erforderlichen und auch in Aussicht gestellten Fördermittel noch nicht beantragen, weil die Maßnahme im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Schlossplatzes geplant werden sollte.Noch fehlt auch eine wasserrechtliche Erlaubnis.

Für die westliche Schlossfreiheit sind Baukosten von rund 495 000 Euro vorgesehen. Die Stadt hofft dabei auf rund 445 000 Euro an Fördermitteln. Auch für dieses Vorhaben war eine denkmalpflegerische Zielstellung erarbeitet worden. Der betreffende Straßenraum liegt zwar nicht mehr im Sanierungsgebiet der Stadt, steht aber auf der Denkmalliste des Landkreises.