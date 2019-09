Neu Kaliss : Rotes Sofa in Neu Kaliß

von Onlineredaktion pett

04. September 2019, 05:00 Uhr

Das Rote Sofa in Neu Kaliß findet nun zum zweiten Mal statt: Und zwar am 15. September. Eingeladen sind Emmy Warnk, Gerd Struß und Dr. Dr. Thomas Bausch, die ihre ganz persönliche Neu Kalisser Geschichte erzählen werden. Wie war das damals in Neu Kaliß während des Zweiten Weltkrieges? Wie wurde die Nachricht von gefallenen Bekannten aufgenommen? Und wie war das zur Stunde Null?

Los gehts ab 15 Uhr, Gäste können aber gerne schon um 14 Uhr vorbeikommen, eine Tasse Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen. Musikalisch wird die Veranstaltung von Elmar Roetz am Klavier und dem Kirchenchor Dömitz-Neu Kaliß gestaltet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.