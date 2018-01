Kaliss : Region liegt ihm am Herzen

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Andreas Münchow

erstellt am 15.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Der Gastgeber begrüßte jeden Gast persönlich am Eingang. Und hatte so eine ganze Menge zu tun.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hatte am Wochenende zum traditionellen Neujahrsempfang in seinem Wahlkreis eingeladen, den er gemeinsam mit dem Ortsverein Dömitz-Malliß der Partei veranstaltete. Rund 120 Gäste kamen ins Forstamt Kaliß, darunter Landrat Rolf Christiansen, zahlreiche Bürgermeister aus der Region, Vertreter von Vereinen und Feuerwehren sowie der Wirtschaft.

Zum Auftakt spielte die Parforcehorngruppe Elbetal-Lenzen. Till Backhaus anschließend: „Meine Lieblingshörner…“

In seiner Rede dann ging der Minister unter anderem auf die Entwicklung im Landkreis in den vergangenen Jahren ein. „Im gesamten Landkreis hat mein Haus seit 2007 fast 12 000 Projekte mit 276 Millionen Euro unterstützt“, sagte Till Backhaus. Das Rückgrat im Landkreis seien nicht nur die landwirtschaftlichen Betriebe, sondern auch die Industrie, betonte er und sagte: „Es ist großartig, was unsere Menschen hier in unserem Landkreis leisten.“ Der Minister hob hervor, dass ihm in der Region unter anderem die weitere Entwicklung der Festung Dömitz sowie die Investitionen in die Schulstandorte am Herzen liegen und nannte speziell Dömitz und Malliß.

Landrat Rolf Christiansen seinerseits sagte, der Landkreis sei sehr gut aufgestellt und habe seine Finanzen nach Jahren der Konsolidierung in Ordnung gebracht. Der ländliche Raum dürfe nicht von den großen Zentren „abgehängt“ werden, so der Landrat. Er betonte erneut, er werde sich bis zum 12. Oktober engagiert für die Interessen der Menschen im Landkreis einsetzen.