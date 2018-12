Ludwigslust : Ralf Langner ist Clubmeister

von svz.de

16. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Den öffentlichen Preisskat der Skatclubs „Kreuz Bube“ gewann Gerd Brendel mit einem beachtlichen Ergebnis von 2878 Punkten vor Adolf Jahnke (2331), Petra Koriandt (2076), Günter Koss (2004) und Gerhard Sparr (1773). Beim 22. Durchgang der Clubmeisterschaft gewann Jens Wichmann mit 2068 Punkten. Ihm folgten Werner Schultz (2000), Sven Gäde (1927), Peter Martens (1926) und Frank Walter (1873). Damit ist die Clubmeisterschaft für dieses Jahr entschieden. Clubmeister wurde Ralf Langner mit einem Durchschnittswert von 1572 Punkten pro Spielabend. Ihm folgen Roberto Voß (1478), Ingo Jopp (1473), Kurt Koslowski (1465) und Bernd Burghardt (1456). Erwähnenswert ist auch die Leistung von Sven Gäde, der bei seinen zu wenigen zwölf Teilnahmen (16 von 22) einen Wert von 1898 Punkten erreichte.

Am Freitag, 21. Dezember, begeht der Club seine Weihnachtsfeier bei einer gelassenen Skatrunde und der Siegerehrung der Clubmeisterschaft. Diese Veranstaltung nur für Clubmitglieder beginnt um 18.30 Uhr in Dieters Gaststätte und Pension in Groß Laasch. dros