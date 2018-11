Skat- und Würfelabend : Punktesammeln erlaubt

50 Teilnehmer aus Niendorf und Weselsdorf nahmen am Skat- und Würfelabend teil

von Sabrina Panknin

12. November 2018, 13:06 Uhr

An dem einen Tisch wird gejubelt, an dem anderen konzentriert und im Stillen gerechnet. Erneut trafen sich Niendorfer und Weselsdorfer zum Skat- und Würfelabend im Gasthof zum Rosengarten.

Während es beim Skat eher ruhiger zugeht, geht es an den Würfeltischen lebhafter einher. Vor allem dann, wenn die Höchstpunktzahl von 300 Punkten erwürfelt wird. Das war an diesem Freitagabend häufiger der Fall. „Das läuft“, sagt André Hoop. Er hat Glück – dreimal die Eins gewürfelt, 300 Punkte werden in der Liste eingetragen. Dann plötzlich erneuter Jubel. Dieses Mal am Nebentisch. Auch hier wurde dreimal die Eins gewürfelt. Für den Landwirt aus Niendorf hat es aber nicht ganz für den ersten Platz unter den Würflern gereicht. Für die Familienehre sorgte stattdessen seine Ehefrau Madlen. Sie landete nämlich nach insgesamt drei Runden und 10 740 Punkten auf dem zweiten Platz – nur 100 Punkte hinter dem Würfelkönig Udo Beister. Auch Organisatorin Kirsten Ziggel ging nicht leer aus – wie übrigens keiner der insgesamt 50 Teilnehmer des Skat- und Würfelabends in Weselsdorf. Dafür sorgt das Organisationsteam rund um die Weselsdorferin. „Mein Dank gilt dem Team vom Gasthof zum Rosengarten und Cordelia Wulff“, sagt Kirsten Ziggel, die übrigens mit 10 680 Punkten auf dem dritten Rang landete. Unterstützt wird der Spieleabend ebenfalls von der Stadt Ludwigslust.

Und bei den Skatspielern? Auch da kamen gut Punkte zusammen. Nicht ganz so viele wie beim Würfeln, aber genügend. Auf dem ersten Platz landete am Freitagabend Horst Tiedemann mit 614 Punkten, Lothar Kabelitz folgte mit 567 Punkten auf dem zweiten und Egbert Ide mit 390 Punkten auf dem dritten Platz.