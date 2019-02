Ludwigslust : Prinzessin für ein Foto

„Ganz schön hässlich? – Porträtdarstellungen und Figurentafeln“, so lautet der Titel einer öffentlichen Familien- und Kinderführung am morgigen Freitag, dem 8. Februar, um 11 Uhr im Ludwigsluster Schloss.

von svz.de

07. Februar 2019, 08:59 Uhr

„Ganz schön hässlich? – Porträtdarstellungen und Figurentafeln“, so lautet der Titel einer öffentlichen Familien- und Kinderführung am morgigen Freitag, dem 8. Februar, um 11 Uhr im Ludwigsluster Schloss.

Die Kinder und Jugendlichen erhalten Einblicke in die Porträtmalerei und ihre Besonderheiten. Jeder kann für ein Foto einen Moment lang eine Prinzessin, ein Prinz oder ein Kammerdiener sein, also Fotoapparat nicht vergessen.