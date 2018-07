Neustadt-Glewe : Polizei twittert bei Airbeat One

Ludwigsluster Inspektion will Infos zum Musikfestival schnellstmöglich veröffentlichen

von Kathrin Neumann

04. Juli 2018, 20:30 Uhr

Eines steht schon jetzt fest: Bei der „Airbeat One“ in Neustadt-Glewe in der kommenden Woche wird es einen neuen Besucherrekord geben (SVZ berichtete).

Das stellt auch an die Polizei entsprechend höhere Anforderungen. Die Beamten werden mit Beginn des Festivals am Mittwoch per Twitter alle wesentlichen Informationen veröffentlichen. Extra dafür wird in der Pressestelle der Polizeiinspektion Ludwigslust ein fünfköpfiges Team gebildet, das ab Mittwochfrüh bis Sonntagmorgen täglich von 7 Uhr bis in die Nacht hinein im Einsatz ist.

„Das Festival hat von Jahr zu Jahr einen Zuwachs erlebt“, sagt Polizeisprecher Klaus Wiechmann. „Die Partygäste kommen inzwischen schon aus der ganzen Welt. Das bedeutet auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei eine größere Herausforderung.“ Nach einer Testphase 2017 wird es nun „ernst“. Klaus Wiechmann: „Unser Social-Media-Team wird per Twitter schnellstmöglich alle Informationen nach außen geben. Das betrifft Verkehrseinschränkungen ebenso wie Handlungsempfehlungen oder polizeiliche Lagen. Auch im Schadens- oder Krisenfall, den wir hoffentlich nie haben werden, wird es entsprechende Hinweise geben. Die Informationen sind nicht nur für Festivalbesucher gedacht, sondern auch für Anwohner.“ Wer übrigens keinen Twitterkanal hat, kann sich im Presseportal der Polizei informieren. Die will ihre Arbeit bei der „Airbeat One“ transparent gestalten. Dazu gehört auch, die Arbeit der Einsatzkräfte vorzustellen.

Am gestrigen Mittwoch besprach Klaus Wiechmann mit den Beamten, die während der „Airbeat One“ die Pressestelle verstärken, deren Aufgaben. Die Polizeikommissarinnen Annakatharina Kroege aus Hagenow und Julia Staude aus Parchim sowie Polizeikommissar Raik Brauner aus Boizenburg hatten dazu bereits ein dreitägiges Praktikum in der Pressestelle absolviert.