Airbeat : Platz fürs Abwasser der Festivalgäste

Zweckverband ZkWAL übernimmt Reinigung - Havariebecken der Kläranlage Neustadt-Glewe wird für Zwischenlagerung genutzt

von Kathrin Neumann

08. Juli 2019, 05:00 Uhr

Das Havariebecken auf der Kläranlage Neustadt-Glewe ist fast leer. Noch. In wenigen Tagen wird es bis zum Rand gefüllt sein – mit dem Abwasser, das auf dem Musikfestival „Airbeat One“ anfällt und von einem Privatunternehmen mit Sattelzügen abgeholt wird. Der Zweckverband ZkWAL hat die Reinigung übernommen. Nach dem Probelauf im vergangenen Jahr ist er diesmal noch besser darauf vorbereitet.

Massen an Abwasser sind ein Problem

Eigentlich gibt es das Havariebecken, falls mit dem Belebungsbecken etwas ist und dieses außer Betrieb genommen werden muss. „Jetzt nutzen wir es mit für die Airbeat“, erklärt Sylvio Wandschneider, Koordinator Wasser und Abwasser beim Verband. „Denn das Problem sind die Massen an Abwasser, die wir nicht auf Schlag verarbeiten können.“ Und auch das, was mit dem Abwasser ankommt, ist eine Herausforderung. „Deshalb haben wir im Frühjahr extra eine Pipeline gebaut, um das Airbeat-Abwasser über die Fäkalannahme annehmen zu können“, so Wandschneider. „Dann wird es gleich über den Rechen geschickt und schon mal von den Grobstoffen befreit.“

Im Havariebecken wird das Abwasser anschließend zwischengelagert und nach und nach in den normalen Reinigungsprozess geleitet. „Das können wir dann selbst steuern und zum Beispiel am Wochenende, wenn nicht so viel normales Abwasser hier ankommt, mehr Airbeat-Abwasser zufügen“, erklärt Sylvio Wandschneider. Bis alles gereinigt ist, wird es aber dauern – voraussichtlich bis Oktober.

Abwasserbecken könnte nicht reichen

Im vergangenen Jahr waren auf der Neustädter Kläranlage rund 2200 Kubikmeter Abwasser von der Airbeat angeliefert worden. Dabei fasst das Havariebecken nur 1900 Kubikmeter. Aber ein Teil des Abwassers war schon in den Reinigungsprozess geleitet worden. „Aber das Becken war bis oben hin voll, da hätte nichts mehr reingepasst“, sagt ZkWAL-Geschäftsführer Stefan Lange. „Wäre die Airbeat nur einen Tag länger gegangen, hätten wir kapitulieren müssen.“ Und in diesem Jahr werden noch mehr Besucher auf dem Musikfestival erwartet. Und noch mehr Abwasser. „Für den Fall, dass das Becken nicht reicht, haben wir als Reserve Abwassersäcke gekauft“, so Sylvio Wandschneider.

Nicht nur technisch, auch personell ist der ZkWAL auf das Festival vorbereitet. Neben der normalen Bereitschaft gibt es in den nächsten Tagen auch noch einen Airbeat-Bereitschaftsdienst. Sowohl für Abwasser als auch für Trinkwasser.

Bedarf an Trinkwasser steigt

Denn bereits seit 2015 gibt es für die „Airbeat One“ auch einen eigenen Trinkwasseranschluss, der der Stadt Neustadt-Glewe gehört. „Er ist einer der größten Hauswasseranschlüsse im Verbandsgebiet“, erklärt Sylvio Wandschneider. Er wurde an der vorhandenen Versorgungsleitung nach Brenz und Blievenstorf gesetzt. Der Übergabeschacht liegt inmitten des Waldes, von wo eine 1,1 Kilometer lange Leitung auf das Festivalgelände führt. Benötigt wird das Wasser nicht nur für die menschlichen Bedürfnisse. Damit werden unter anderem auch die Gewichtstanks zum Halten von Bühnen und Zelten befüllt. Bevor das Wasser zum Festivalgelände fließen konnte, wurden Proben genommen.

Der Bedarf an Trinkwasser für die Airbeat ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Als der ZkWAL es noch über ein Standrohr an den Veranstalter abgab, waren es zumeist 100 bis 250 Kubikmeter. Im ersten Jahr mit eigenem Anschluss flossen innerhalb weniger Tage rund 2800 Kubikmeter auf das Festivalgelände, im vergangenen Jahr waren es mehr als 8000 Kubikmeter. „Das ist so viel wie zum Beispiel in Rüterberg an 88 Hausanschlüssen in einem ganzen Jahr verbraucht wird“, stellt Sylvio Wandschneider einen Vergleich an. Und es entspricht rund einem Viertel der Menge Wasser, die das Wasserwerk Neustadt-Glewe durchschnittlich pro Monat abgibt. Als im vergangenen Jahr Mega-Festival und Trockenheit zusammenfielen, waren es im Juli sogar 50 000 Kubikmeter Wasser aus dem Neustädter Werk.

Den Zweckverband wird es nicht stören. Für ihn sind Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung für die Airbeat eine willkommene Einnahmequelle.

