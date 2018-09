Ludwigslust : Picknick für alle Kulturen

Große Unterstützung durch viele Freiwillige und perfektes Wetter lassen Treffen im Schlosspark zum Erfolg werden

06. September 2018

Die Kerzen werden angezündet, die letzte Bänke zurechtgerückt. Nach und nach trudeln die Gäste ein. Salate aus unterschiedlichen Kulturen, frisches Obst und Kuchen schmücken die meterlange Tafel – das Büfett beim Picknick im Schlosspark lässt keine Wünsche offen. „Da kommt noch jemand. Mal sehen, was sie Schönes mitbringt“, freut sich Hilde Kühnel vom Seniorenbeirat.

Generell gab es laut Pastorin Katharina Lotz in diesem Jahr eine große Unterstützung von Freiwilligen, was sich nicht nur in der Vielfalt des Essens widerspiegelt. Der Seniorenbeirat Ludwigslust hat die sechzehn Tische vor der katholischen Kirche St. Helena mit viel Liebe und frischen Blumen dekoriert.

Bereits vor dem eigentlichen Beginn des Picknicks tummeln sich die unterschiedlichsten Menschen jeder Altersgruppe auf dem Platz im Schlosspark. „Es ist ein Fest der Begegnungen. Wir wollen, dass Menschen mit verschiedenen Kulturen auf diesem öffentlichen Platz ins Gespräch kommen. Umso bunter die Mischung, desto besser“, so die Pastorin der evangelischen Stadtkirchengemeinde. Auch der ökonomische Helferkreis unterstützt die Veranstaltung gern. „Wir wünschen uns, dass Einheimische und Zugezogene sich annähern“, erklärt Mitarbeiterin Dorothee Kellermann. Das ist auch die Idee hinter dem Café der kulturellen Vielfalt aus dem Zebef, das ebenfalls mit Helfern vor Ort war.

Wie es sich für eine runde Veranstaltung gehört, gab es auch einen musikalische Höhepunkte durch den Jugendchor. Zusätzlich wurden Team- und Geschicklichkeitsspiele wie Boule und Mölkky aufgebaut, um das Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander zu stärken.

Unterstützt wurde das Picknick unter anderem vom Zebef Ludwigslust, Edeka Ueltzen, von Jugend-, Senioren- und Integrationsbeirat, vom Awo-Migrantenbeirat sowie der Stadtkirche Ludwigslust und der katholischen Kirche St. Helena und vielen weiteren.