Dömitz : Pferdesport am falschen Ort

Dömitzer Verein nutzt leere Kleingärten und müsste Flächen jetzt auf eigene Kosten überplanen lassen. Ohne Spenden droht das Aus.

von Kathrin Neumann

04. April 2018, 12:00 Uhr

Zuerst muss die Koppel abgeäppelt werden. Dann geben die Kinder den Pferden Heu und Wasser und striegeln sie. „Erst wenn es den Pferden gutgeht, kann man sich draufsetzen“, sagt Jens Fähnrich vom Verein Pferdefreunde Dömitz. „Das lernen die Mädchen und Jungen bei uns als Erstes.“ Dreimal pro Woche kommen Kinder aus Dömitz und Umgebung zu den Übungsstunden des Vereins. Doch dieses Freizeitangebot ist in Gefahr. Grund ist das Baurecht.

Annika Fähnrich und ihr Vater Jens hatten das Angebot geschaffen – mehr der Nachfrage als eigenen Plänen folgend. „Ich hatte mir mit 16 meine Haflingerstute ,Hannelore’ gekauft“, erzählt die heute 21-Jährige. Jens Fähnrich ergänzt: „Damit diese nicht allein ist, kaufte ich Shetlandpony ,Patrik’ und eine Kutsche dazu.“ Und als Annika ein kleines Mädchen, das sie als Babysitterin betreute, regelmäßig mit zu den Pferden nahm, wollten andere Kinder auch zu den Tieren. „Um das vernünftig zu regeln, haben wir dann im vergangenen Juli den Verein gegründet“, erzählt Jens Fähnrich. Die Haflinger und Ponys – mittlerweile sind es acht in unterschiedlichen Größen – stehen tagsüber auf einer Koppel. Doch nachts holen die Pferdefreunde sie in einen Garten mit Unterstand, der sich allerdings in einer Kleingartenanlage befindet. „Wir haben dafür ungenutzte, zugewucherte Gärten gepachtet, den Wildwuchs und Müll entfernt“, erzählt Jens Fähnrich. „Die Tiere stehen jetzt schon im sechsten Jahr dort.“ Doch dann kam ein böses Erwachen, ausgelöst durch Post vom Landkreis Ludwigslust-Parchim. „Wir müssten eine Bauleitplanung durchführen, um aus den Gärten eine Fläche zu machen, die für den Pferdesport genutzt werden kann“, so Jens Fähnrich. Das Problem: Für die Planung würden nach Schätzungen des Vereins Kosten von mindestens 11 000 Euro anfallen. „Unser Verein ist aber erst im Juli 2017 gegründet worden, so dass wir keine Rücklagen haben.“ Und die wenigen Einnahmen würden für laufende Kosten wie Pacht, Futter und Wasser benötigt. „Wir haben Verständnis dafür, dass alles in geordneten Bahnen laufen muss“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Uns wird auch Unterstützung signalisiert, aber finanzieren müssen wir es.“ Dabei gehe es nicht um sie, sondern um die derzeit 17 Kinder und Jugendlichen und ihre Freizeitbeschäftigung. „Wir wollen ihnen den Umgang mit den kleinen Pferden nahebringen“, sagt Annika Fähnrich. „Ihnen vermitteln, wie sie das Vertrauen der Tiere gewinnen können und was sie tun müssen, damit es ihnen gutgeht.“ All das sei nun in Gefahr.

Die Stadt Dömitz möchte dem Verein helfen – im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Doch die Suche nach einer Ausweichfläche blieb ohne Ergebnis. Bleibt ein Planungsverfahren. „Über dessen Einleitung müssen die Stadtvertreter entscheiden, aber da sehe ich keinen Hinderungsgrund“, sagt Bürgermeister Helmut Bode auf SVZ-Anfrage. Und über die vom Verein beantragte finanzielle Unterstützung werde der Wirtschaftsausschuss in Kürze beraten. Darüber hinaus will der als gemeinnützig eingetragene Verein viele Hebel in Bewegung setzen, um das benötigte Geld zusammenzubekommen. So soll es Förderanträge an die Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin und an andere Stiftungen geben. Und die Pferdefreunde wollen beim Norddeutschen Tag Pfingsten in Dömitz dabei sein – um auf sich aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln.

Spendenkonto Wer den Pferdefreunden Dömitz helfen will, kann das Konto des Vereins (IBAN: DE96 1405 2000 1713 8181 04) nutzen. Für Spendenbescheinigungen unter Verwendungszweck bitte die Adresse angeben.