Muchow : Passionsandachten zu aktuellen Themen

von Sabrina Panknin

11. März 2019, 09:38 Uhr

An den „Kreuzwegen vor Ort“ in der Region soll an das Leiden Christi erinnert werden. Und an das Leiden der Menschen von heute. Es ist Passionszeit. „Unsere besonderen Passionsandachten finden bereits das vierte Jahr statt“, erzählt Veronika Hansberg, Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Brunow-Muchow. An den Freitagen nach Aschermittwoch bis Karfreitag finden die Andachten an jeweils anderen Kreuzwegen in der Region statt.

Den Startschuss gab es am vergangenen Freitag – an der alten Turmuhr auf der Wiese vor der Brunower Kirche. Thema der Andacht: „Wo ist die Zeit geblieben? Von der Atemlosigkeit unseres Lebens“ sprach Veronika Hansberg das geistliche Wort, zur Sache sprach Dr.Dr. Katharina Bohr, Fachärztin für Neurologie und Schlafmedizin aus Plau am See, einige Worte. „Es sind schwierige Themen, sollen es aber auch sein“, so die Pastorin weiter, die auf eine ähnlich gute Resonanz wie in den vergangenen Jahren hofft.

„Alles prima mit dem Klima? Veränderungen durch den Klimawandel bei uns“ lautet das nächste Thema, das am kommenden Freitag, 15. März, um 18 Uhr im Werler Wald stattfindet – zwischen Balow und Zierzow. Pastor Peter Stockmann aus Parchim und Sebastian Brune, Klimawissenschaftler aus Hamburg teilen sich die Passionsandacht. Nikolaus Voss, Staatssekretär im Sozialministerium widmet sich mit Pastorin Veronika Hansberg dem Thema „Kinder kriegen die Leute immer – wirklich? Demografischer Wandel auf dem Dorf“. Getroffen wird sich dafür am 22. März um 18 Uhr bei der ehemaligen Kita/Schule in Muchow – auf der Wiese am Dorfteich.

Mit Reinhard Wienecke, dem Friedhofsbeauftragten im Kirchenkreis Mecklenburg, widmet sich der Kreuzweg vor Ort dem Thema „Denkst du noch an mich? Bestattungskultur unserer Zeit“. Die Andacht findet auf dem Werler Friedhof am 29. März um 18 Uhr statt. Zu guter Letzt folgt das Thema „Kann das weg? Die Wegwerfgesellschaft und ihre Folgen“. Steffen Grünwaldt, Betriebsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Ludwigslust-Parchim wird am 5. April um 18 Uhr an den Müllcontainern in Dambeck über dieses Thema sprechen.

Alle Passionsandachten werden musikalisch begleitet, dauern zirka 35 Minuten. Pastorin Veronika Hansberg bittet darum, sich warm anzuziehen, bei Regenwetter einen Schirm sowie einen Becher mitzubringen, da es im Anschluss etwas Warmes zu trinken gibt. Und: Zu den Passionsandachten sind alle herzlich eingeladen.