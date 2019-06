Ludwigslust/Redefin : Paddel-Tour am Sonnabend auf der Sude

von svz.de

24. Juni 2019, 05:00 Uhr

Zu Beginn der Sommerferien bietet „BiberJesseTours“ vom Jessenitzer Verein Aus- und Weiterbildung in Kooperation mit dem Biosphärenreservatsamt eine etwa fünfstündige geführte Kanu-Exkursion auf der Sude zwischen Redefin und Brömsenberg an. Am kommenden Sonnabend, 29. Juni, ist die „Alte Wassermühle“ in Brömsenberg Start- und Endpunkt einer Halbtages-Paddeltour auf der Sude. Zu Beginn um 10 Uhr gibt es eine Einweisung. Anschließend geht es mit dem Biosphärenreservats-Ranger Ingo Valentin zum Einsatzort nach Redefin, wo die Paddeltour flussabwärts beginnt. Die Teilnehmerzahl sollte mindestens sieben und maximal 13 Personen betragen. Noch bis zum 28. Juni ist eine Anmeldung unter Telefon 0172 / 179 92 97 möglich.

Eine zweite Paddeltour gibt es am 10. August. Anmeldungen sind schon möglich.