Klein Krams : Paartherapie mit viel Humor und Musik

von svz.de

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

Wie kann eine Ehe funktionieren? Dieser Frage gehen auf unterhaltsame Art Frau Sonntag und ihr ständiger Begleiter in der Kramserei auf den Grund. Die musikalischen Berliner Anja Sonntag und Stefan Gocht treten am morgigen Sonnabend, 20. Juli, ab 19.30 Uhr in Klein Krams auf.

Das Duo bildet eine harmonische Musik-Ehe, die seit Jahren glücklich ist. Musikalisches Philosophieren und liebevolles Streiten sind während dieser „Paartherapie“ Programm.

Das Stück trägt den Titel „In der Ehe ist man so alt, wie man sich fühlt“. Karten sind telefonisch unter 038754/ 229860 sowie in der Ludwigslust-, Hagenow- und Dömitz-Stadtinformation erhältlich. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.