Hohenwoos : Offene Töpferei in Hohenwoos

von svz.de

27. Februar 2019, 14:31 Uhr

„Schauen-Anfassen-Staunen“, unter diesem Motto lädt der Töpferhof Hohenwoos am bundesweiten „Tag der offenen Töpferei“ ein. Am 9. und 10. März können Besucher jeweils von 10 bis 18 Uhr ganz ohne Anmeldung in die Töpferei kommen und eine große Auswahl von Rohlingen kreativ und individuell mit Glasurmalfarben bemalen. Man kann dann den Frühling ganz nach eigenen Wünschen auf Ton erwachen lassen und töpfern oder die eigene Osterdekoration bemalen.

Es gibt wie immer frisch gebackenen Kuchen im Waldcafé.