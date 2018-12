Grabow/Dömitz : Noch einmal Rätselspaß nach Weihnachten

von svz.de

27. Dezember 2018, 07:46 Uhr

Auch wenn Weihnachten 2018 gelaufen ist, können Sie, liebe Leser, noch etwas bei unserem SVZ-Weihnachts-Bilderrätsel gewinnen. Schließlich können Sie uns heute noch für Türchen 22 und Türchen 24 anrufen. Für die beiden letzten Details waren wir noch einmal nach Grabow und Dömitz zurückgekehrt. In Grabow fragten wir am Sonnabend, wo der Hahn kräht. Und in Dömitz wollten wir wissen, wo die Uhr tickt. Wenn Sie es wissen, dann rufen Sie heute noch einmal an: Fürs Türchen 22 bitte um Punkt 15 Uhr, fürs Türchen 24 um Punkt 16 Uhr. Die ersten Anrufer, die auf der Nummer 03874 / 4200 8263 durchkommen, gewinnen.