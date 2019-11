Neustadt-Glewe: Zwei Autos gestohlen

von svz.de

21. November 2019, 14:38 Uhr

In Neustadt- Glewe haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag zwei Autos gestohlen. In der Wasserstraße entwendeten die Unbekannten einen dunkelgrauen BMW der 3er Reihe. Ein zweiter PKW wurde in derselben Nacht in der Straße "Zur Kuhdrift" gestohlen. Dabei handelt es sich um einen dunkelgrauen Ford Kuga. Die Polizei, die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, prüft überdies, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht. Hinweise beiden Vorfällen nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.