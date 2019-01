Neustadt-Glewe: Illegale Drogen in Wohnung eines Autofahrers entdeckt

von svz.de

10. Januar 2019, 10:11 Uhr

In der Wohnung eines Autofahrers in Neustadt- Glewe hat die Polizei am Mittwochnachmittag über 100 Gramm Rauschgift gefunden. In einem Nebenzimmer wurden zudem Gegenstände und Utensilien für eine professionelle Drogenaufzuchtanlage entdeckt. Augenscheinlich sollte diese in naher Zukunft in Betrieb genommen werden. Die Polizei stellte die Gegenstände sowie die illegalen Drogen sicher.

Ursprünglich hatte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei den 30-Jährigen wegen mehrerer Verkehrsdelikte aus dem Verkehr gewunken. Aufgefallen war der Polizei zunächst, dass sein PKW seit fast drei Jahren nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war. Darüber hinaus ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei der weiteren Kontrolle fiel ein Drogenvortest beim Fahrer positiv aus. Zudem entdeckten die Polizisten im Auto des 30-jährigen Mannes eine Dose mit Drogenanhaftungen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten in verschiedenen Behältnissen vorwiegend Marihuana und Amphetamine. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinwirkung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung ermittelt.