Ludwigslust : Neue Wege statt „Schlammwüste“

Ludwigsluster Stadtvertreter bringen Neugestaltung des Kirchenplatzes auf den Weg.

von Kathrin Neumann

03. Januar 2019, 12:00 Uhr

Ist es das bevorstehende Jubiläum der Stadtkirche oder das absehbare Ende der Städtebauförderung für Ludwigslust? Auf jeden Fall scheint es für die Pläne, den Kirchenplatz neu zu gestalten, diesmal ein Durchmarsch zu werden. Die Stadtvertreter brachten das Projekt auf Grundlage der vorgelegten denkmalpflegerischen Zielstellung auf den Weg – einstimmig, wenn auch mit kleineren Bedenken an dieser oder jener Stelle.

Fest steht: Die Häuser am Kirchenplatz sollen auch künftig von innen mit Kraftfahrzeugen zu erreichen sein. „Zwar erreichen die Bewohner ihre Häuser fast ausschließlich von hinten. Aber Post, Paket- und Pflegedienste, also alle, die nach Adresse fahren, kommen von innen“, erklärte Bürgermeister Reinhard Mach das Ergebnis einer Befragung vor Ort. „Und dieser Weg ist nun einmal eine öffentlich gewidmete Straße.“ Froh sei er, dass man sich mit der oberen Denkmalschutzbehörde einigen konnte, diese Zuwegung vor den Häusern zu pflastern. Mit einem sandfarbenen Pflaster Typ „Bernstein“, wie Jens Gröger, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung bei der Stadtverwaltung, ergänzte.

Verabschieden müssen sich die Ludwigsluster allerdings von den kleinen Diagonalwegen, den Trampelpfaden, die von der Clara-Zetkin-Straße schräg auf den Hauptweg führen. „Ich finde sie aber wichtig, weil sie nunmal vorhanden sind und optisch auch nicht beeinträchtigen“, meinte Jörg Hintze (Alternative für Ludwigslust). „Wir werden dort künftig wieder Trampelpfade haben oder müssen das mit Gittern verhindern.“ Letzteres bestätigte Jens Gröger. „Es ist ja gelungen, das ursprüngliche Baumraster, in welchem Abstand die Bäume untereinander gepflanzt worden sind, festzustellen. Darauf sind wir stolz“, so der Fachbereichsleiter. „Wenn wir die Diagonalen herstellen wollten, müssten wir diese historisch befundete Rasterung aber auflösen.“ Als Alternative entstehe ein neuer, auch historisch befundeter Weg. Jens Gröger setzt zudem darauf, dass Radfahrer die neuen, qualitativ besseren und breiteren Wege künftig besser erkennen. „Jetzt ist dort ja eine Schlammwüste.“ Kurze, niedrige Zäune sollen die Radler auf die richtigen Wege lenken.

Detlef Müller (SPD) meinte, dass sich seine Fraktion zunächst schwer damit getan habe, dass die letzten fast 50 alten Bäume für das Projekt weichen sollen. „Aber der Blick zum Bassin zeigt, dass es sinnvoll ist, alle Bäume neu zu pflanzen.“ Für die vierreihige Allee, die wie früher um den Platz führen soll, sind rund 300 Linden geplant. Verbessert werden soll die barrierearme Zuwegung zum Portikus der Kirche. Stadtvertretungspräsident Helmut Schapper (CDU) bedankte sich für die Vorarbeit der Verwaltung bei diesem Projekt. „Das haben wir auch schon anders erlebt.“

Rechtzeitig vor dem 250. Kirchenjubiläum im Sommer 2020 sollen die Arbeiten auf dem Kirchenplatz abgeschlossen sein. In die Neugestaltung will die Stadt maximal 1,3 Millionen Euro investieren – mithilfe von Städtebaufördermitteln. „Die Landesregierung hat uns aber schon mal gesagt, wie viele Jahre wir bereits in der Städtebauförderung sind“, so Reinhard Mach. „Soll im Umkehrschluss eigentlich heißen, wie viele Jahre wir nur noch zur Verfügung haben.“