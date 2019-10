Ludwigslust : Neue Heimat mit Kamera entdeckt

Ausstellung mit Fotografien von Stefan Schiefele

von braaschs

04. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Das hell erleuchtete Schloss. Die faszinierende Landschaft am Schweizer Haus. Wie schön Ludwigslust und Norddeutschland sind, zeigen die Aufnahmen von Stefan Schiefele. Zu sehen sind seine Fotos in der Ausstellung „Ludwigslust und noch viel Me(e/h)r“ im Lichthof des Ludwigsluster Rathauses.

Stefan Schiefele, Jahrgang 1985, lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Ludwigslust und entdeckte Mecklenburg-Vorpommern, seine Städte und Landschaften mit der Kamera. „Die Ostsee war Neuland“, sagt der Thüringer, der in der hiesigen Stadtverwaltung tätig ist. Von Ludwigslust über Schwerin, Poel und Barth bis Swinemünde entdeckte der Hobbyfotograf die Küstenlandschaften. Seine Fotografien zeigen den Menschen, wie schön ihre Heimat ist. Viele Fotos entstehen dabei in den Morgen- oder Abendstunden. „Manchmal braucht man zwei Stunden und zu Hause stellt man fest, dass einem das Bild doch nicht gefällt“, so Schiefele, der Ludwigslust mittlerweile als sein Zuhause betrachtet. „Aber das macht das Fotografieren eben aus.“ Fotos von Stefan Schiefele sind auch im Kalender der Stadt enthalten. Für 2020 erscheint ein neuer Kalender in Zusammenarbeit mit Sylvia Wegener.

Die Ausstellung ist noch bis 1. November zu sehen. Eine weitere Ausstellung – dann zum Thema „Bauhaus“ – ist im Zebef geplant. Zu sehen sind Schiefeles Werke auch im Internet unter stschiefele.de.