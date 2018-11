Ludwigslust : Musikalische Eröffnung des Adventsmarktes

von svz.de

30. November 2018, 08:41 Uhr

Diese Premiere ist geglückt: Zum ersten Mal trat gestern Abend der neue Chor des Goethe-Gymnasiums Ludwigslust auf. Und zwar bei der Eröffnung des diesjährigen Weihnachtsmarktes in der Lindenstadt. Bürgermeister Reinhard Mach ließ sich vom ersten Stellvertreter, Jürgen Rades, entschuldigen. Der stellvertretende Bürgermeister bedankte sich bei all den Helfern, die den Weihnachtsmarkt erst ermöglichen. „Jetzt gibt es wieder Sachen, die zu Herzen gehen“, sagte Jürgen Rades. Von gestern Abend an bis zum 1. Advent lädt der Ludwigsluster Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein. Genügend Programm gibt es auf alle Fälle – für jeden Geschmack ist etwas dabei.