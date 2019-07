Möllenbeck : Musik, Sport und Preisschießen

von svz.de

31. Juli 2019, 07:34 Uhr

Sportlich und musikalisch wird es am kommenden Sonnabend in der Gemeinde Möllenbeck zugehen. Die Gemeindevertretung und der SV Möllenbeck 1948 laden am 3. August herzlich zum Sport- und Dorffest ein, das bunte Treiben auf dem Sportplatz beginnt um 14 Uhr. Die Barniner Volksmusikanten treten auf, Mannschaften messen sich beim Fußball-Pokalturnier, auch die Volleyballer spielen ihren Pokalsieger aus. Zum Programm gehört auch ein Luftgewehr-Preisschießen und für die Kinde r gibt es eine Hüpfburg.