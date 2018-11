Ludwigslust : Morgen „Battle of the Sexes“ im Luna

von svz.de

13. November 2018, 11:34 Uhr

Frauenfilmtage im November – diese Veranstaltung wird in bewährter Tradition fortgeführt. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Ludwigslust-Parchim Heidrun Dräger und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ludwigslust Manuela Ulrich laden interessierte Frauen dazu recht herzlich ein. In Zusammenarbeit mit dem Luna Filmtheater Ludwigslust werden an zwei Abenden jeweils um 18 Uhr unterschiedliche Filme über das Leben und Probleme von Frauen gezeigt. Für morgen gibt es noch einige freie Plätze. Es läuft der biografische Film „Battle of the Sexes“. In diesem biografischen Film wird die Geschichte der amerikanischen Tennisspielerin Billie Jean King, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen im Tennis eingesetzt hat, erzählt.

Alle Vorführungen finden im Luna Filmtheater, Kanalstraße 13, in Ludwigslust statt.