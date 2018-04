Grabow/Hamburg : Mit der Tagespflege auf hoher See

Grabower Pflegeteam Henning ging mit Pflegebedürftigen und Senioren auf Kreuzfahrt / Es geht darum, Erlebnisse zu schaffen

von Kathrin Neumann

13. April 2018, 17:45 Uhr

Mit einem Cappucchino in der Hand genießt Katharina Seifert Sonne, Wind und das Rauschen des Meeres. Die 51-Jährige sitzt mit ihrem Mann Christian und Tochter Franziska auf dem Pooldeck der „Aida Sol“. Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff – für sie alles andere als selbstverständlich. Die Zierzowerin ist an Multipler Sklerose (MS) erkrankt, benötigt rund um die Uhr Hilfe. „Allein hätten wir uns so eine Tour nicht zugetraut“, sagt Christian Seifert. Doch sie sind nicht allein. Die Tagespflege Henning aus Grabow, die die Reise für Senioren und Pflegebedürftige organisiert hat, ist mit acht Mitarbeitern dabei. „Da fühlt man sich einfach sicherer“, ergänzt Katharina Seifert. „Es ist wunderschön.“

Mit 22 zum größeren Teil pflegebedürftigen Senioren und deren Angehörigen hatte sich das Team von Simone Henning vor einer Woche per Bus auf den Weg nach Hamburg zum Starthafen gemacht. Da lagen vor allem hinter Pflegedienstleiterin Annemarie Weißer fünf Monate intensiver Vorbereitungszeit. Die Kabinen zu buchen, war dabei noch die leichteste Aufgabe. „Versicherungen abschließen, Hilfsmittel für die Zeit an Bord beantragen, barrierefreie Ausflüge buchen, die Daten für alle Mitreisenden eingeben – da kam einiges zusammen“, sagt Annemarie Weißer und tippt auf einen dicken Aktenordner. Viel Unterstützung bekam sie dabei vom Grabower Reisebüro Schwarz.

Und dann fertigte die Pflegedienstleiterin für die Mitarbeiter noch Kärtchen mit den Kabinennummern aller Patienten an, schrieb Packlisten und verstaute Hilfsmittel und Medikamente für alle in einem Koffer und einer Reisetasche. Selbst eine Flasche mit Sauerstoff nahm der Pflegedienst – neben mehreren Rollstühlen vom Sanitätshaus Warmbier – mit an Bord. „Ich war vor einer Reise noch nie so aufgeregt“, gesteht Simone Henning. „Eigentlich ist uns erst kurz vor der Abreise bewusst geworden, was für eine große Verantwortung wir da übernommen haben.“

In einem Restaurant war für die Tagespflege Henning ein separater Bereich reserviert. „So konnten wir uns alle immer wiederfinden“, sagt Simone Henning. Und dort bekamen die Reisenden auch besonderen Besuch – Kapitänin Nicole Langosch, laut Aida die ranghöchste Frau auf einem Kreuzfahrtschiff in Deutschland, schaute vorbei. An einem Ausflug nach Amsterdam mit Stadtrundfahrt und Grachtenfahrt nahmen fast alle Mitglieder der Gruppe teil. Als es von Dover aus nach London ging, blieben einige von ihnen gemeinsam mit zwei Pflegekräften auf dem Schiff. „Für Katharina wäre das zu anstrengend gewesen. Aber so konnte der Rest der Familie London besuchen“, sagt Christian Seifert.

Simone Henning und Annemarie Weißer sind selbst begeisterte Schiffsurlauber. Bei mehreren Tagestouren zu Schiffen der Rostocker Reederei Aida hatten sie auch bei ihren Tagesgästen das Kreuzfahrtfieber geweckt. „Die Begeisterung war so groß, dass wir irgendwann gesagt haben: Wir probieren es mal mit einer Reise“, so Annemarie Weißer

Simone Henning ergänzt: „Pflege ist für uns mehr als Waschen, Essen und zur Toilette begleiten. Wir möchten den Menschen, die es selbst nicht mehr können, Erlebnisse schaffen, etwas, auf das sie sich freuen können.“ Das fange schon vor der Reise mit dem Besuch beim Friseur oder dem Kauf eines neuen Koffers an. Und auch jetzt nach der Rückreise würden die Senioren noch davon zehren.

„Ich wollte den Buckingham-Palast, den Tower und die anderen Sehenswürdigkeiten, die ich nur aus dem Fernsehen kannte, mal live sehen“, erzählt Willi Leberecht (88), inzwischen in der Grabower Tagespflegeeinrichtung zurück. „Als meine Frau noch lebte, sind wir oft gereist, haben viel von Deutschland gesehen, aber das war jetzt eine Ausnahmereise.“ Allein hätte sie so eine Kreuzfahrt nicht machen können, ergänzt die 82-jährige Emma Hülsbeck. Und Gisela Schoop erinnert sich noch gern an die Shows im Theatrium des Schiffes: „Für so etwas muss man sonst nach Berlin fahren.“ Für die 81-Jährige steht fest: „Wenn noch einmal so eine Reise geplant wird, fahren wir wieder mit – wenn es die Gesundheit und das Alter zulassen.“

Und in der Tat denken Simone Henning und Annemarie Weißer schon ganz vorsichtig an eine Wiederholung. „Die Ostsee-Tour wäre auch mal interessant“, sagt die Pflegedienstleiterin. Aber im Mai steht jetzt erst einmal ein anderes Erlebnis an - eine Tagesfahrt nach Berlin.