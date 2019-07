Ludwigslust : Mit dem Fahrrad durch die Lewitz

von svz.de

31. Juli 2019, 07:36 Uhr

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub lädt zum Ausflug in die Lewitz ein. Die etwa 75 Kilometer lange Strecke wird am 3. August in Angriff genommen. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Tourist-Info auf dem Markt. Gegen 16 Uhr soll die Tour beendet werden. Gefahren wird über relativ ebene Strecken entlang des Störkanals. Dann geht es durch die Lewitz nach Rusch und Göhren. Es kann im Settiner See gebadet werden.